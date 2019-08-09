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СНГ 09.08.2019 22:20

Первое заседание украинского парламента нового созыва пройдет 29 августа - решение подготовительной группы

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - заявил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ЗАСЕДАНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]