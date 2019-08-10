Цех альтернативного топлива калужского завода LafargeHolcim вышел на проектную мощность

Цех альтернативного топлива цементного завода LafargeHolcim в поселке Ферзиково Калужской области вышел на проектную мощность в 15 тонн в час, сообщает пресс-служба компании.
Линия подачи сортированных твердых коммунальных отходов (ТКО) в цех альтернативного топлива завода была запущена в 2015 году. По итогам июля 2019 года впервые удалось выйти на месячную подачу топлива в объеме 6,109 тыс. тонн, что на 2,04 тыс. тонн превысило плановые показатели.
По итогам июля доля альтернативного топлива на заводе выросла с 10% до 14%.
По данным компании, LafargeHolcim - единственный производитель цемента в России, применяющий технологию утилизации отходов в цементных печах.
Завод получает регенерацию энергии в процессе переработки ТКО, при этом небезопасный зольный остаток отсутствует, так как в печи он вступает в реакцию с сырьевыми материалами и образует клинкер - промежуточный продукт при производстве цемента.
За 2018 год компания переработала около 30 тыс. тонн сортированных ТКО и свыше тонны древесных отходов. Это позволило регенерировать 10% энергии в процессе производства цемента и сэкономить 10% природного газа.
Ранее, в рамках ПМЭФ-2019, "ЛафаржХолсим Россия" (российская "дочка" швейцарского концерна) подписала соглашение с ППК "РЭО" о разработке совместных проектов в области обращения с ТКО и включении цементных заводов в региональные схемы обращения с отходами.
Ферзиковский цементный завод LafargeHolcim начал работать в 2014 году, в его строительство инвестировано 500 млн евро. В 2015 году введен в эксплуатацию цех альтернативного топлива, в строительство которого вложено 240 млн рублей. Предприятие выпускает четыре вида цемента.
Группа LafargeHolcim образована в 2015 году после слияния компаний Lafarge и Holcim и представлена в 80 странах. Производит строительные материалы: цемент, нерудные материалы и бетон. Общая чистая выручка за 2017 год составила 26,129 млрд швейцарских франков. В России группа управляет четырьмя цементными заводами в Московской области (Воскресенск, Коломна), в Калужской области (пос. Ферзиково) и в Саратовской области (Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Карелия).
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