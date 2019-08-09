Иран собирается закупать российские ветпрепараты против болезней птиц

Иран планирует закупать ветеринарные биопрепараты против болезней птиц, произведенные во ВНИИ защиты животных (Владимирская область, структура Россельхознадзора).

Как сообщает Россельхознадзор, на днях делегация Ирана посетила ВНИИ, где познакомилась с работой ученых и их последними достижениями.

"Значительное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов эпизоотологии, диагностики и профилактики особо опасных и экономически значимых заболеваний животных, - говорится в сообщении. - В частности, иранская делегация ознакомилась с новыми разработками по диагностике и профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, а также производством противоящурных вакцин и вакцин против болезней птиц".

"По итогам визита стороны выразили заинтересованность в взаимовыгодном научно-техническом сотрудничестве, обсудив вопросы регистрации и условия поставок ветеринарных биопрепаратов против болезней птиц производства ВНИИ защиты животных в Иран", - сообщает Россельхознадзор.