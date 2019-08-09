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Регион 09.08.2019 20:19

Россия и Китай могут обменяться информацией об иностранном вмешательстве в их внутренние дела - МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на заявление руководства КНР о вмешательстве западных спецслужб во внутренние дела Китая путем разжигания беспорядков в Гонконге, считают возможным обменяться информацией с китайской стороной по поводу такого вмешательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге провела параллель между освещением в западных СМИ протестных акций в Москве и заявлениями Пекина о причастности спецслужб, в частности США, к разжиганию беспорядков на территории Гонконга.

"Мы слышали заявление китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб и, в частности США, во вмешательстве во внутренние дела и конкретно в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР. Мы со всей серьезностью отнеслись к данной информации", - сказала дипломат.

По ее словам, "будет весьма правильным и полезным обменяться подобными данными по линии соответствующих служб".

"Что касается информационной сферы, то у нас намечены консультации с моими китайскими коллегами, я думаю, что мы проведем их в ближайшее время и, в том числе, затронем и эту тему", - сказала Захарова.

"Для чего задействуются технологии, разработанные представителями спецслужб для вмешательства в дела, в частности, Китая или России, мне кажется это очевидным, - для дестабилизации ситуации", - заявила представитель МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНР, ГОНКОНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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