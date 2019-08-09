Россия и Китай могут обменяться информацией об иностранном вмешательстве в их внутренние дела - МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на заявление руководства КНР о вмешательстве западных спецслужб во внутренние дела Китая путем разжигания беспорядков в Гонконге, считают возможным обменяться информацией с китайской стороной по поводу такого вмешательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге провела параллель между освещением в западных СМИ протестных акций в Москве и заявлениями Пекина о причастности спецслужб, в частности США, к разжиганию беспорядков на территории Гонконга.
"Мы слышали заявление китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб и, в частности США, во вмешательстве во внутренние дела и конкретно в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР. Мы со всей серьезностью отнеслись к данной информации", - сказала дипломат.
По ее словам, "будет весьма правильным и полезным обменяться подобными данными по линии соответствующих служб".
"Что касается информационной сферы, то у нас намечены консультации с моими китайскими коллегами, я думаю, что мы проведем их в ближайшее время и, в том числе, затронем и эту тему", - сказала Захарова.
"Для чего задействуются технологии, разработанные представителями спецслужб для вмешательства в дела, в частности, Китая или России, мне кажется это очевидным, - для дестабилизации ситуации", - заявила представитель МИД РФ.
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