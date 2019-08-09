Спрос на нефть ОПЕК в III квартале будет на 1 млн б/с выше текущей добычи картеля - МЭА

Продолжающиеся ограничения по нефтедобыче странами ОПЕК+ могут привести к существенному падению нефтяных запасов, хотя третий квартал 2019 года начался с позиции относительно обильного предложения нефти, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Июль стал пятым месяцем подряд, когда страны ОПЕК+ перевыполняют свои обязательства по снижению нефтедобычи на 1,2 млн б/с (по сравнению с октябрем 2018 года). Исполнение сделки в июле выросло до 134% по сравнению со 118% в июне, указывают эксперты.

"Наши текущие балансы показывают, что запросы на нефть ОПЕК в течение третьего квартала скакнут до 30,6 млн б/с, что на 940 тыс. б/с выше, чем сейчас добывает картель. В четвертом квартале прогнозируется снижение потребности в нефти ОПЕК до 30,1 млн б/с, но это все еще больше на 400 тыс. б/с, чем ОПЕК добывал в июле. Однако в начале 2020 года рынок столкнется с перепроизводством, и запросы на нефть ОПЕК снизятся до 28,4 млн б/с", - говорится в отчете.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Саудовской Аравии сообщило, что королевство планирует удерживать экспорт нефти в сентябре ниже 7 млн баррелей в сутки, не полностью удовлетворяя заявки потребителей в надежде стабилизировать рынок.

По данным Joint Organization Data Initiative (JODI), в мае Саудовская Аравия экспортировала 6,942 млн баррелей в сутки (б/с). Министр энергетики страны Халид аль-Фалих на июньском заседании ОПЕК+, где было принято решение о продлении сделки по ограничению нефтедобычи до конца первого квартала 2020 года, говорил, что Саудовская Аравия будет удерживать экспорт нефти на уровне около 7 млн б/с.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника королевства, пожелавшего остаться неназванным, госкомпания Saudi Aramco в сентябре удовлетворит заявки потребителей на 700 тыс. б/с меньше, чем они просят, в частности, не будут удовлетворены заявки на 300 тыс. б/с потребителей Северной Америки, сокращения для европейских потребителей будут еще больше, для азиатских - небольшие.

Добыча нефти в сентябре также будет меньше, чем в августе, говорят чиновники, не уточняя, на сколько меньше ожидаются и экспорт, и добыча. Саудовская Аравия снижает поставки, несмотря на сильное потребление во всех регионах, сказал источник.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник, 12 августа, представит первые в своей истории финансовые результаты (за первое полугодие 2019 года) и проведет телефонную конференцию.

В 2016 году стало известно о планах королевства провести IPO Saudi Aramco, но резкое падение мировых цен на нефть помешало этим планам. Саудовская Аравия стала, по словам российского президента Владимира Путина, "инициатором договоренностей ОПЕК+ и привлечения России к этим договоренностям".

В июне аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия никогда не останавливала процесс IPO Saudi Aramco и все еще планирует провести его в 2020-2022 годах. "Мы никогда не останавливали (процесс IPO - ИФ). Мы немного приостановили IPO из-за покупки 70% Sabic", - пояснял он. Покупка Sabic состоялась в этом году, для этой покупки Saudi Aramco протестировала инвестиционное сообщество, разместив сразу 5 траншей долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд.

В четверг Bloomberg со ссылкой на источники в королевстве написал, что представители Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с другими нефтепроизводителями, обсудив потенциальные меры по поддержке цен на нефть.

По итогам торгов в среду эталонные марки нефти Brent и WTI упали в цене более чем на 4,6% и завершили сессию на минимальных отметках с начала января этого года. По словам источников, Саудовская Аравия не намерена мириться с продолжительным спадом на нефтяном рынке и рассматривает все возможные варианты дальнейших действий.

Накануне саудовский министр провел встречи со своими визави из России Александром Новаком, а также с министром энергетики США Риком Перри.

После этих сообщений цена на нефть начала восстанавливаться.