Ростуризм за неделю исключил 10 туроператоров из единого реестра

Десять компаний исключены из единого федерального реестра туроператоров за неделю, следует из приказов Ростуризма.

Почти все туроператоры были исключены в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Одна компания, ООО "Орлан", самостоятельно подала заявление о прекращении туроператорской деятельности.

Всего в едином федеральном реестре на 9 августа состоят 4 тыс. 456 туроператоров.