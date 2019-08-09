Ростуризм за неделю исключил 10 туроператоров из единого реестра

Десять компаний исключены из единого федерального реестра туроператоров за неделю, следует из приказов Ростуризма.
Почти все туроператоры были исключены в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Одна компания, ООО "Орлан", самостоятельно подала заявление о прекращении туроператорской деятельности.
Всего в едином федеральном реестре на 9 августа состоят 4 тыс. 456 туроператоров.
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