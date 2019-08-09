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Туризм 09.08.2019 21:20

Ростуризм за неделю исключил 10 туроператоров из единого реестра

Десять компаний исключены из единого федерального реестра туроператоров за неделю, следует из приказов Ростуризма.

Почти все туроператоры были исключены в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Одна компания, ООО "Орлан", самостоятельно подала заявление о прекращении туроператорской деятельности.

Всего в едином федеральном реестре на 9 августа состоят 4 тыс. 456 туроператоров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РОСТУРИЗМ, ТУРОПЕРАТОРЫ, РЕЕСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]