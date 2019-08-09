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Карабахский конфликт 09.08.2019 16:58

МИД Азербайджана не стал включать граждан Украины в "черный список" по Карабаху

МИД Азербайджана принял решение не включать члена правления Федерации Национальной Танцевальной Лиги Украины (FNDL) Геннадия Хавкина и еще двух представителей FNDL - Игоря Яременко и Тимофея Черненко в "черный список" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

"Граждане Украины Хавкин, Яременко и Черненко обратились с официальным письмом в МИД Азербайджана и попросили не включать их имена в "Список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана" . Их обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение",- говорится в сообщении Управления МИД пресс-службы МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что президент FNLD Марина Курбаналиева и вышеупомянутые лица в письме выразили сожаление по факту посещения оккупированных территорий Азербайджана и уважение к международно-признанным границам, территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.

"В письме отмечается, что визит этих лиц на оккупированные территории был неосознанным. Они дали гарантии, что в будущем будут избегать подобных визитов на оккупированные территории",- отмечается в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, ЧЕРНЫЙ/СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]