МИД Азербайджана принял решение не включать члена правления Федерации Национальной Танцевальной Лиги Украины (FNDL) Геннадия Хавкина и еще двух представителей FNDL - Игоря Яременко и Тимофея Черненко в "черный список" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.
"Граждане Украины Хавкин, Яременко и Черненко обратились с официальным письмом в МИД Азербайджана и попросили не включать их имена в "Список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана" . Их обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение",- говорится в сообщении Управления МИД пресс-службы МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что президент FNLD Марина Курбаналиева и вышеупомянутые лица в письме выразили сожаление по факту посещения оккупированных территорий Азербайджана и уважение к международно-признанным границам, территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.
"В письме отмечается, что визит этих лиц на оккупированные территории был неосознанным. Они дали гарантии, что в будущем будут избегать подобных визитов на оккупированные территории",- отмечается в сообщении.
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