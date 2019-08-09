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Регион 09.08.2019 23:40

Подготовка сил спецназа ОДКБ проверена на учениях в Киргизии

Тактико-специальные антинаркотические учения "Гром-2019" проведены на территории Иссык-Кульской области Киргизии, сообщает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Проведен комплекс мероприятий по совершенствованию подготовки формирований сил специального назначения, входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - сказано в сообщении секретариата организации, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В учениях были задействованы бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, а также вертолёты и самолёты из состава российской авиационной базы "Кант", дислоцированной на территории Киргизии.

Учения плановые. Они проведены в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ, а также на основе реализации приоритетов Киргизии на период председательства в ОДКБ. На учениях присутствовали международные наблюдатели. В частности, - из Ирана, ООН, профильных структур Евросоюза, информирует ОДКБ.

Общее руководство манёврами осуществлял замминистра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]