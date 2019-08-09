Подготовка сил спецназа ОДКБ проверена на учениях в Киргизии

Тактико-специальные антинаркотические учения "Гром-2019" проведены на территории Иссык-Кульской области Киргизии, сообщает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Проведен комплекс мероприятий по совершенствованию подготовки формирований сил специального назначения, входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - сказано в сообщении секретариата организации, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
В учениях были задействованы бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, а также вертолёты и самолёты из состава российской авиационной базы "Кант", дислоцированной на территории Киргизии.
Учения плановые. Они проведены в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ, а также на основе реализации приоритетов Киргизии на период председательства в ОДКБ. На учениях присутствовали международные наблюдатели. В частности, - из Ирана, ООН, профильных структур Евросоюза, информирует ОДКБ.
Общее руководство манёврами осуществлял замминистра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев.
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