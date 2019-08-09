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Регион 09.08.2019 22:58

Зурабишвили объясняет милитаризацию Грузии ее миролюбивой политикой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает интеграцию страны в НАТО путем к миру и стабильности в регионе.

"Путь в НАТО - это путь к глобальному миру, это путь к усилению стабильности в регионе, путь к безопасности", - заявила Зурабишвили, слова которой цитирует в пятницу пресс-служба администрации президента, на церемонии закрытия проходивших в Грузии с 27 июля многонациональных учений Agile Spirit 2019, участие в которых принимали свыше 3 тысяч военнослужащих 14 стран-членов и партнеров НАТО.

Она заявила, что в вопросах обороны и вооружений страна руководствуется стандартами НАТО. "На оборону расходуется 2% от ВВП, на вооружение - 20% оборонного бюджета", - отметила Зурабишвили.

Президент напомнила, что в октябре состоится визит в Грузию членов Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, это будет "ясным посланием о твердой политической поддержке со стороны альянса".

При этом Зурабишвили подчеркнула, что каждый шаг, направленный на усиление обороноспособности, исходит из мирной политики Грузии.

"Грузия как независимое демократическое государство ориентирована на укрепление мира и мирное решение конфликтов", - заявила грузинский президент, отметив, что Грузия не свернет с этого курса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]