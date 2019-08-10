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Это интересно 10.08.2019 01:00

Агрессивная рыба атаковала трех туристов на Коста-Бланке в Испании

Крупная агрессивная рыба в течение нескольких недель нападала на туристов на побережье Коста-Бланка в Испании, сообщает The Sun.

"Как минимум трое человек, в том числе двое детей, пострадали из-за нападения рыбы луфарь на побережье Коста-Бланка. Пострадавшая 40-летняя испанка провела остаток отпуска на костылях из-за разрыва сухожилия. Детей 7-ми и 10-ти лет доставили в больницу с несколькими укусами", - пишет издание.

Из-за нападений рыбы в июле закрывались три пляжа в провинции Аликанте. "По последней информации луфарь был выловлен на пляже El Rebollo. Несмотря на это, туристам рекомендовано купаться с осторожностью. Подняты желтые флаги", - отмечает The Sun.

Месяцем ранее также были закрыты три пляжа на курорте Бенидорм после того, как семь человек пострадали от жала португальских корабликов.

Коста-Бланка - регион на средиземноморском побережье Испании, включающий в себя прибрежные населенные пункты провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия.

Луфарь - крупная рыба из отряда окунеобразных, распространена в том числе в Черном и Азовском морях.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КУРОРТ, РЫБА, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]