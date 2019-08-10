Компании ООО "Кофе Сирена" (оператор сети кофеен Starbucks в России), ООО "Галерея Алекс" ("Шоколадница") и ООО "Филиас" ("Кофемания") увеличили выручку в прошлом году, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным "СПАРКа", Starbucks опередил оператора "Шоколадниц" по темпам роста, но быстрее обеих сетей росла "Кофемания", значительно уступающая конкурентам по объему выручки.

Выручка ООО "Кофе Сирена" в 2018 году увеличилась на 5,9%, до 5,3 млрд рублей по сравнению с 5 млрд рублей годом ранее. В прошлом году рост сети на российском рынке ускорился (в 2017 году он составлял 3,9%).

При этом прибыль от продаж компании сократилась в 1,8 раза, до 222,2 млн рублей, чистая прибыль - в 3,9 раза, до 61,7 млн рублей с 243,6 млн рублей в 2017 году.

Выручка ООО "Галерея Алекс" в прошлом году выросла на 3,2%, до 8,9 млрд рублей, после снижения на 3,8% в 2017 году. Показатель прибыли от продаж сократился на 47,2%, до 221,6 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась в 4,9 раза, до 257,3 млн рублей.

ООО "Филиас" в прошлом году увеличило выручку на 7,2%, до 1,6 млрд рублей (в 2017 году рост составлял 23,7%). Прибыль от продаж сократилась на 24,2%, до 114,1 млн рублей, чистая прибыль выросла в 4,2 раза, до 123,6 млн рублей.

По данным "СПАРКа", крупнейшей компанией в сегменте кофеен на российском рынке является оператор сети "Шоколадница", которая в 2014 году купила своего конкурента - сеть "Кофе Хауз". В настоящее время в России работают около 400 кофеен "Шоколадница", более 100 из них - по системе франчайзинга. Каждый месяц заведения сети в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах посещают более 2,5 млн человек. В группу "Шоколадница" входят одноименная сеть кофеен, а также "Кофе Хауз" и "Ваби Саби". Кроме того, группа по франшизе развивает сети KFC, Pizza Hut, Panda Express. Основной владелец компании - Александр Колобов.

"Шоколадница" была основана в 2000 году в Москве, с 2006 года сеть начала активно развиваться в регионах.

Сеть "Кофемания" была основана в 2001 году. По данным сайта компании, она объединяет 19 кофеен в Москве, одну в Сочи, а также семь точек в московских аэропортах.

Starbucks - крупнейшая в мире сеть кофеен (более 30 тыс. точек по всему миру). Первая кофейня в России была открыта в 2007 году. Выручка американской Starbucks Corp. по итогам 2018 финансового года (завершился в прошлом сентябре) составила $24,7 млрд.