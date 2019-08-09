Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.
«Азербайджанский народ, отличающийся привязанностью к прогрессивным исламским ценностям, испокон веков хранил эти ценности, а страна стала одним из культурных центров исламской цивилизации»,- отмечается в тексте поздравления Алиева, опубликованном в пятницу на официальном сайте главы государства.
Президент отметил, что каждый год все религиозные праздники в Азербайджане, в том числе Гурбан-байрам, отмечаются “с торжеством и хорошим настроением”.
«Искренне поздравляю вас с этим праздником. Пусть Аллах примет ваши жертвы, а этот благословенный праздник принесет вашим семьям счастье, изобилия столу»,- отмечается в поздравлении”, - подчеркнул Алиев.
Ф.Исазаде
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