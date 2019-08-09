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Религия 09.08.2019 17:30

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.

«Азербайджанский народ, отличающийся привязанностью к прогрессивным исламским ценностям, испокон веков хранил эти ценности, а страна стала одним из культурных центров исламской цивилизации»,- отмечается в тексте поздравления Алиева, опубликованном в пятницу на официальном сайте главы государства.

Президент отметил, что каждый год все религиозные праздники в Азербайджане, в том числе Гурбан-байрам, отмечаются “с торжеством и хорошим настроением”.

«Искренне поздравляю вас с этим праздником. Пусть Аллах примет ваши жертвы, а этот благословенный праздник принесет вашим семьям счастье, изобилия столу»,- отмечается в поздравлении”, - подчеркнул Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]