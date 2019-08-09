Баку намерен потребовать от Еревана возмещение ущерба за незаконную деятельность на оккупированных территориях – МИД

Урон, нанесенный оккупированным территориям Азербайджана, будет подсчитан посредством международного механизма, Армения возместит ущерб, и за незаконные действия будет нести юридическую ответственность, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
Армения должна понимать, что оккупация азербайджанских территорий носит временный характер, и эти земли будут возвращены под контроль Азербайджана, отмечает МИД.
«В течение января-июля текущего года, проведенный мониторинг на оккупированных землях Азербайджана посредством спутника «Azersky» выявил, что в результате незаконной деятельности Армении, близ города Шуша вокруг местности «Исабулаг» вырублено 0,46 га леса. Кроме того, посредством снимков, полученных со спутника, зафиксировано продолжение работ по планированию новых построек»,- отмечается в совместном заявлении МИД и ОАО «Azerkosmos».
«Как известно в результате незаконной деятельности Армении на оккупированных азербайджанских территориях и экологического террора, лесные угодья подвергаются деградации ускоренными темпами, на их месте создается новая инфраструктура и осуществляется незаконная эксплуатация природных ресурсов», - отмечается в заявлении.
В документе также подчеркивается, что на снимках, полученных посредством спутника «Azersky» определено, что наряду с незаконный эксплуатацией месторождений золота на территории оккупированного Келбеджерского района, на территории 740 га рудника «Демирли» Тертерского района ведутся геологоразведочные работы, и выявлены элементы новой инфрпсатруктуры (дорога, здание, установка).
Кроме того, мониторинг показал, что со стороны Армении продолжаются незаконная эксплуатация сельскохозяйственных угодий и на этих территориях наблюдаются крупные пожары.
МИД отмечает, что все эти действия направлены на продолжение и усиление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, аннексию территорий и предотвращение возвращения вынужденных переселенцев на свои земли и дома.
«Армения, ее физические и юридические лица, а также другие лица и компании, причастные к незаконной деятельности на оккупированных территориях в грубой форме нарушают нормы международные права, в том числе права человека, международного гуманитарного права и законодательство Азербайджана, несут административную и юридическую ответственность»,- сказано в заявлении.
Б.Рустамбеков
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