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ТЭК 09.08.2019 19:44

Рост цен на нефть в пятницу не позволит избежать недельного падения, Brent у $58,7 за баррель

Подъем нефтяного рынка ускорился в ходе торгов в пятницу, однако этого все равно недостаточно для завершения недели в "зеленой зоне" из-за обвала по итогам первых трех сессий недели.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,29 (на 2,25%) - до $58,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $1,79 (на 3,41%) - до $54,33 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 5,2%, WTI - на 2,4%.

Нефть дорожает в пятницу на ожиданиях, что Саудовская Аравия не станет мириться с низкими ценами на основную статью своего экспорта. Как сообщали СМИ ранее, представители страны уже провели телефонные переговоры с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

В частности, Саудовская Аравия планирует поставлять своим клиентам меньше нефти в сентябре, чем они запрашивают, с целью удержать объем экспорта ниже 7 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Всего страна добывает чуть менее 10 млн б/с.

Между тем в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому спрос на нефть в мире с января по май вырос лишь на 520 тыс. б/с, что является самым низким приростом с 2008 года.

Также агентство снизило свою оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 и 2020 год - на 100 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с и на 50 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с соответственно.

Комментируя снижение оценки роста потребления на 2019 год, эксперты агентства отмечают вялый рост спроса на нефть из-за свидетельств замедления экономического роста и ухудшения торговых отношений Китая и США, что может привести к меньшему росту спроса на нефть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]