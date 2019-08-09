Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2019 19:59

Трамп не намерен занижать курс доллара

Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам, направляясь из Белого дома на мероприятие по привлечению пожертвований в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.

В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

Как сообщалось, на этой неделе ЦБ Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за $1. Это минимальное значение курса с 2008 года.

"У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира", - отметил президент США.

Вместе с тем Трамп добавив, что, если Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, что, по мнению президента, ставит США в невыгодное конкурентное положение по сравнению с другими странами и замедляет темпы экономического роста в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВАЛЮТА, ТРАМП


Похожие новости


США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих национальных валют - министр торговли Политика США подрывает доверие к доллару - Путин Минфин США выдвинул критерии для выявления стран - "валютных манипуляторов" США обеспокоены ослаблением юаня, но воздержались от обвинения КНР в манипулировании курсом Президент Бразилии попыталась заручиться поддержкой США в "валютных войнах"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]