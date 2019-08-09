Трамп не намерен занижать курс доллара

Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам, направляясь из Белого дома на мероприятие по привлечению пожертвований в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.
В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
Как сообщалось, на этой неделе ЦБ Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за $1. Это минимальное значение курса с 2008 года.
"У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира", - отметил президент США.
Вместе с тем Трамп добавив, что, если Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, что, по мнению президента, ставит США в невыгодное конкурентное положение по сравнению с другими странами и замедляет темпы экономического роста в стране.
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