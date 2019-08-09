Ирак в июле увеличил экспорт нефти на 1% - до 3,6 млн б/с

Ирак в июле 2019 года увеличил экспорт нефти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 3,6 млн б/с, сообщает министерство нефти Ирака.

Общий экспорт нефти в июле составил 110,5 млн баррелей. В частности, экспорт с нефтяных месторождений в центральном и южном Ираке достиг 106,6 млн баррелей, из Киркука 3,119 млн баррелей, а из Кайары 929,1 тыс. баррелей.

Доходы бюджета Ирака от экспорта нефти в июле достигли $ 6,761 млрд при средней цене нефти в $ 61,156 за баррель.