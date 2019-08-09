В Париже не видят необходимости в получении разрешения Вашингтона на сотрудничество с Тегераном

Франция не нуждается в разрешении президента США Дональда Трампа для работы над ослаблением напряженности вокруг Ирана, заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Что касается Ирана, Франция ведет переговоры (с этой страной - ИФ) в соответствии с принципом суверенитета. Страна усердно работает в интересах мира и безопасности в регионе, работает над тем, чтобы способствовать снижению напряженности, и для этого не требуется никакого разрешения", - заявил Ле Дриан, добавив, что президент Франции Эмманюэль Макрон "точно информировал американские власти" о переговорах с Ираном.

Он отметил, что обострение напряженности в отношениях между Ираном и США требует инициативы по урегулированию диалога между странами.

Трамп накануне потребовал от Франции не посылать Ирану "противоречивых сигналов", тем самым вмешиваясь в политику США.

Президент также отметил, что "никто не имеет права представлять США каким-либо образом".

Ранее интернет-портал "Аль-Монитор" опубликовал информацию о том, что в конце июля Макрон и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры, которые продолжались около двух часов. Согласно информации источников портала, Макрон в ходе разговора пригласил иранского президента на саммит "Группы семи" во Францию для встречи с Трампом. При этом портал отмечал, что Рухани от такого предложения отказался.

Однако в Елисейском дворце эту информацию опровергли.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводит новые санкции в отношении Ирана.