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Дальнее зарубежье 09.08.2019 23:59

Мадуро обвинил США в экономическом терроризме в отношении Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "финансовым терроризмом" недавние действия США в отношении Каракаса.

"Мы заявляем перед международным сообществом об очередной эскалации финансового, экономического и торгового терроризма американского империализма против Венесуэлы", - написал он в пятницу в твиттере.

Ранее на этой неделе Белый дом распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что США готовы применить любые целесообразные средства для противодействия режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Администрация Дональда Трампа отчетливо продемонстрировала: мы рассматриваем все варианты. США воспользуются любыми оправданными средствами, чтобы прекратить власть Мадуро в Венесуэле, а также, чтобы помочь венесуэльскому народу получить гуманитарную помощь и обеспечить демократический переходный период в Венесуэле", - отмечали в американской администрации.

"Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы у Венесуэлы появилось стабильное, демократичное и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, который опустошил эту когда-то прекрасную страну", - подчеркнули в Белом доме.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь заявлял, что администрация США считает возможным рассматривать любой сценарий дальнейших действий в отношении Венесуэлы. При этом он подчеркнул, что "принципиальная цель" США в Венесуэле - мирная передача власти.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, США, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]