Мадуро обвинил США в экономическом терроризме в отношении Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "финансовым терроризмом" недавние действия США в отношении Каракаса.

"Мы заявляем перед международным сообществом об очередной эскалации финансового, экономического и торгового терроризма американского империализма против Венесуэлы", - написал он в пятницу в твиттере.

Ранее на этой неделе Белый дом распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что США готовы применить любые целесообразные средства для противодействия режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Администрация Дональда Трампа отчетливо продемонстрировала: мы рассматриваем все варианты. США воспользуются любыми оправданными средствами, чтобы прекратить власть Мадуро в Венесуэле, а также, чтобы помочь венесуэльскому народу получить гуманитарную помощь и обеспечить демократический переходный период в Венесуэле", - отмечали в американской администрации.

"Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы у Венесуэлы появилось стабильное, демократичное и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, который опустошил эту когда-то прекрасную страну", - подчеркнули в Белом доме.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь заявлял, что администрация США считает возможным рассматривать любой сценарий дальнейших действий в отношении Венесуэлы. При этом он подчеркнул, что "принципиальная цель" США в Венесуэле - мирная передача власти.