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Это интересно 10.08.2019 00:43

"Однажды... в Голливуде" в первый день проката в России и СНГ заработал рекордные 125 млн рублей

Фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" за первый день проката в России и странах СНГ заработал 125 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании Sony Pictures Releasing Russia, которая является прокатчиком картины в России.

"По итогам первого дня проката в России и СНГ 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" показал рекордный стартовый результат среди картин режиссера. Фильм заработал за четверг более 125 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Квентин Тарантино - американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Мировую известность получил после картины "Криминальное чтиво" (1994), которая принесла ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.

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Тэги: РОССИЯ, ТАРАНТИНО, ФИЛЬМ, СБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]