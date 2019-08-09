Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2019 22:39

Переговоры с Китаем идут очень хорошо, но встреча в сентябре может не состояться - Трамп

Торговые переговоры с Китаем "идут очень хорошо", заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам, выходя из Белого дома, сообщает агентство Bloomberg.

"Что касается Китая, пошлины работают отлично", - добавил президент.

Также он допустил, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться.

"У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся, отлично, если нет, тоже отлично".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТРАМП


Похожие новости


США покинули ДРСМД, в том числе, из-за наращивания Китаем ракетного потенциала - Болтон Помпео обеспокоен нарастающим экономическим влиянием Китая Трамп грозит Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин Трамп угрожает ввести новые пошлины против Китая, в то же время надеется на позитивный диалог Иран и Китай надеются на победу Байдена на выборах в США, считает Трамп Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]