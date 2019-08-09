Переговоры с Китаем идут очень хорошо, но встреча в сентябре может не состояться - Трамп

Торговые переговоры с Китаем "идут очень хорошо", заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам, выходя из Белого дома, сообщает агентство Bloomberg.

"Что касается Китая, пошлины работают отлично", - добавил президент.

Также он допустил, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться.

"У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся, отлично, если нет, тоже отлично".