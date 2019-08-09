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Регион 09.08.2019 23:25

Зариф назвал безопасность в Персидском заливе национальным приоритетом для Ирана

Любое иностранное присутствие в Персидском заливе "небезопасно" для Ирана, поэтому Тегеран будет делать все для обеспечения безопасности страны, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Персидский залив - это жизненно необходимый "спасательный круг", поэтому его безопасность является национальным приоритетом для Ирана, который долгое время обеспечивал безопасность морского судоходства, - написал Зариф в твиттере. - Любое внерегиональное присутствие небезопасно. Иран без колебаний будет обеспечивать безопасность в регионе".

Ранее сообщалось, что США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды, хотя и не ответили открыто, так же не проявили энтузиазма.

В понедельник глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Соединенное королевство присоединяется к морской коалиции под эгидой США, направленной на защиту судоходства в Персидском заливе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЗАЛИВ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]