Зариф назвал безопасность в Персидском заливе национальным приоритетом для Ирана

Любое иностранное присутствие в Персидском заливе "небезопасно" для Ирана, поэтому Тегеран будет делать все для обеспечения безопасности страны, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Персидский залив - это жизненно необходимый "спасательный круг", поэтому его безопасность является национальным приоритетом для Ирана, который долгое время обеспечивал безопасность морского судоходства, - написал Зариф в твиттере. - Любое внерегиональное присутствие небезопасно. Иран без колебаний будет обеспечивать безопасность в регионе".

Ранее сообщалось, что США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды, хотя и не ответили открыто, так же не проявили энтузиазма.

В понедельник глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Соединенное королевство присоединяется к морской коалиции под эгидой США, направленной на защиту судоходства в Персидском заливе.