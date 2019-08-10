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Дальнее зарубежье 10.08.2019 09:00

КНДР вновь выпустила "неопознанные снаряды" в сторону Японского моря

Два снаряда неопознанного типа выпущены в субботу в сторону Японского моря с территории КНДР, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.

Агентство отмечает, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пока не комментирует информацию об этих пусках.

Пхеньян в конце июля испытал две баллистические ракеты малой дальности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он в частности сообщил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

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Тэги: КНДР, СНАРЯДЫ, ПУСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]