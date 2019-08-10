На полигоне в Архангельской области погибли сотрудники Росатома и Минобороны - источник

На военном полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной установки погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в военном ведомстве России.
"Специалисты Росатома и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - сказал источник.
Ранее в субботу Ростатом сообщил, что в результате трагедии пять сотрудников корпорации погибли, трое пострадали.
Кроме того, в результате трагедии погибли двое представителей Минобороны РФ. Как сообщалось, еще трое военнослужащих получили ранения.
Пострадавшие в результате взрыва на полигоне в Архангельской области направлены в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие её в электроэнергию. Изотопные источники энергии используются в космических аппаратах, гидроакустических станциях, беспилотных разведывательных аппаратах, робототехнических комплексах, медицине (кардиосимуляторы) и других сферах.
Минобороны РФ сообщило 8 августа, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в военном ведомстве.
Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.
Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, закрывается для свободного плавания на месяц, сообщил "Интерфаксу" 8 августа заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.
Пресс-служба администрации Северодвинска в четверг сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".
В четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне. "Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.
В пятницу власти заявляли, что радиационный фон в Архангельской области в норме.
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