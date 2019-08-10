Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.08.2019 11:12

Госдеп США призвал КНР относиться к американским дипломатам в Гонконге в соответствии с Венской конвенцией

В Госдепартаменте США призвали китайские власти уважительно относиться к американским дипломатам и предотвращать посягательства на их свободу в соответствии с Венской конвенцией.

"Официальные сообщения китайских СМИ о нашем дипломате в Гонконге превратились из безответственных в опасные. Это должно прекратиться. Китайские власти прекрасно знают, что наш аккредитованный консул просто выполняет свою работу, как и дипломаты из любой другой страны", - написала в твиттере руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

Она также добавила, что в соответствии с Венской конвенцией, Китай обязан уважительно относиться к американским дипломатам и принимать необходимые меры для предотвращения посягательств на их личность, свободу или достоинство.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала американскую сторону уважать международное право и базовые принципы международных отношений и прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНР, КОНВЕНЦИЯ, ДИПЛОМАТ


Похожие новости


Болтон выразил сомнения в возможности продлить договор СНВ-3 в нынешнем виде Торговые переговоры США с Китаем проходят "благоприятным образом" - Трамп Трамп может вскоре запретить китайское телекоммуникационное оборудование в беспроводных сетях США - СМИ Косачев о заявлении Трампа про новый "ракетный" договор с участием КНР: претензии США все более иллюзорны Вашингтон и Пекин еще не близки к урегулированию торговых разногласий - министр торговли США США ввели санкции против 13 компаний и ведомств из КНДР и КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]