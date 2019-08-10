Госдеп США призвал КНР относиться к американским дипломатам в Гонконге в соответствии с Венской конвенцией

В Госдепартаменте США призвали китайские власти уважительно относиться к американским дипломатам и предотвращать посягательства на их свободу в соответствии с Венской конвенцией.

"Официальные сообщения китайских СМИ о нашем дипломате в Гонконге превратились из безответственных в опасные. Это должно прекратиться. Китайские власти прекрасно знают, что наш аккредитованный консул просто выполняет свою работу, как и дипломаты из любой другой страны", - написала в твиттере руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

Она также добавила, что в соответствии с Венской конвенцией, Китай обязан уважительно относиться к американским дипломатам и принимать необходимые меры для предотвращения посягательств на их личность, свободу или достоинство.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала американскую сторону уважать международное право и базовые принципы международных отношений и прекратить вмешиваться в дела Гонконга.