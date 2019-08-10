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СНГ 10.08.2019 12:25

Гараж особого назначения представит на ВДНХ ретроспективу автомобилей советских и российских руководителей, в том числе лимузин "Аурус"

Автомобили советских и российских руководителей от Иосифа Сталина до Бориса Ельцина, а также новый президентский лимузин "Аурус" можно будет увидеть 10 и 11 августа на ВДНХ, где пройдет ретроспективная выставка автомобилей Гаража особого назначения (ГОН).

Как сообщили "Интерфаксу" в центре по связям с прессой и общественностью ФСО, на выставке будут представлены автомобили, которые в различные исторические периоды использовались первыми лицами государства.

Среди них Delaunay-Belleville (период царской России и первых лет советской власти); ЗИС-115 со специальной защитой кузова (период И.В. Сталина); ЗИС-110Б кабриолет (период Н.С. Хрущева ); ЗИЛ-114 (период Л.И. Брежнева); ЗИЛ-41047 (период М.С. Горбачева); Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (V140) (период Б.Н. Ельцина); Mercedes-Benz S500 Pullman Guard (W220) и Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W221) (современный период), а также "Аурус Сенат" - новый отечественный автомобиль представительского класса, поступивший в Гараж особого назначения в 2018 году.

Кроме того, будет продемонстрирована полная линейка мотоциклов почетного эскорта ФСО - от момента создания этого уникального подразделения в 1956 г. до сегодняшнего дня. Это мотоциклы М-72, К-750, К-650, К-650М, Днепр-ЭС, Днепр-14.9, Днепр 14.9М, БМВ K75RT, БМВ R1150RT, БМВ R1200RT. Мотоциклисты эскорта покажут виртуозное владение техникой, выполняя перестроения в движении.

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Тэги: МОСКВА, ВДНХ, АВТОМОБИЛИ, РЕТРОСПЕКТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]