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Происшествия 10.08.2019 12:37

В Азербайджане зафиксировали землетрясение в приграничном с Россией районе магнитудой 4,9 баллов

Землетрясение магнитудой 4,9 в приграничном с Россией Загатальском районе зарегистрировано Республиканским центром сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным РЦСС, толчки зарегистрированы на глубине 2 км в 11:35 по местному времени.

Ведомство отмечает, что толчки в эпицентре ощущались до 6 баллов, в прилегающих районах 3-5 баллов.

Ранее грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу на территории Азербайджана в 30 км от границы с Грузией.

По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:35 по тбилисскому времени (10:35 мск) близ Сигнахского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались почти по всей Грузии, в том числе в Тбилиси.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]