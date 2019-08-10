В Азербайджане зафиксировали землетрясение в приграничном с Россией районе магнитудой 4,9 баллов

Землетрясение магнитудой 4,9 в приграничном с Россией Загатальском районе зарегистрировано Республиканским центром сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.
По данным РЦСС, толчки зарегистрированы на глубине 2 км в 11:35 по местному времени.
Ведомство отмечает, что толчки в эпицентре ощущались до 6 баллов, в прилегающих районах 3-5 баллов.
Ранее грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу на территории Азербайджана в 30 км от границы с Грузией.
По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:35 по тбилисскому времени (10:35 мск) близ Сигнахского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Подземные толчки ощущались почти по всей Грузии, в том числе в Тбилиси.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ф.Исазаде
Гасанов выразил соболезнования Шойгу в связи с "трагической гибелью" специалистов Росатома и Минобороны РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Баку намерен потребовать от Еревана возмещение ущерба за незаконную деятельность на оккупированных территориях – МИД
Цех альтернативного топлива калужского завода LafargeHolcim вышел на проектную мощность
Сети кофеен Starbucks, "Шоколадница" и "Кофемания" увеличили выручку в 2018 г - СПАРК
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Более 40 нелегалов спасены у берегов Ливии
КНДР могла испытать баллистические ракеты малой дальности, утверждают в Сеуле
В МВД Киргизии расценивают беспорядки с участием сторонников Атамбаева как попытку помешать следствию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору