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Регион 10.08.2019 13:15

Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины, говорится в сообщении СНБО.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения, отмечает СНБО.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и др. Предприятия "Укроборонпрома" осуществляют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем, сообщает пресс-служба СНБО

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, СП, ОПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]