Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины, говорится в сообщении СНБО.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения, отмечает СНБО.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и др. Предприятия "Укроборонпрома" осуществляют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем, сообщает пресс-служба СНБО