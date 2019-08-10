Эстонию не тревожит создание Россией вертолетной базы на Гогланде - глава Минобороны

В Министерстве обороны Эстонии не видят причин для тревоги из-за размещения российской вертолетной базы на острове Гогланд в Финском заливе, заявил глава ведомства Юри Луйк журналистам.
"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", - цитирует министра сайт телерадиовещания ERR.
Луйк считает, что эстонское воздушное пространство хорошо охраняется благодаря силам Североатлантического альянса и не стоит беспокоиться о пяти вертолетах на острове.
"Для нас самые большие риски - это не такие базы, а сухопутные войска, которые размещаются в псковской области и в ленинградской области. Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о 100 вертолетах, может даже больше", - сказал министр обороны.
Остров Гогланд является стратегически важной позицией в Финском заливе. Он прикрывает с моря Кронштадт и Санкт-Петербург. Расстояние до берега Финляндии составляет 40 километров, до Эстонии - 55.
В минувшую среду Западный военный округ (ЗВО) сообщил, что на Гогланде оборудованы пять вертолетных площадок. На острове оборудован командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливозаправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.
"Вертодром может принимать все типы транспортных и боевых вертолетов, находящихся на вооружении ЗВО", - говорилось в сообщении.
По данным штаба округа, вертолетные площадки были оборудованы на Гогланде в ходе тактико-специальных учений. За время их проведения экипаж вертолета Ми-26 доставил на остров из Санкт-Петербурга комплект металлических аэродромных плит, а также необходимую специальную технику.
"Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО произвели тренировочные посадки и взлеты с нового вертодрома", - сообщили в штабе ЗВО.
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