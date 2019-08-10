Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.08.2019 13:59

Эстонию не тревожит создание Россией вертолетной базы на Гогланде - глава Минобороны

В Министерстве обороны Эстонии не видят причин для тревоги из-за размещения российской вертолетной базы на острове Гогланд в Финском заливе, заявил глава ведомства Юри Луйк журналистам.

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", - цитирует министра сайт телерадиовещания ERR.

Луйк считает, что эстонское воздушное пространство хорошо охраняется благодаря силам Североатлантического альянса и не стоит беспокоиться о пяти вертолетах на острове.

"Для нас самые большие риски - это не такие базы, а сухопутные войска, которые размещаются в псковской области и в ленинградской области. Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о 100 вертолетах, может даже больше", - сказал министр обороны.

Остров Гогланд является стратегически важной позицией в Финском заливе. Он прикрывает с моря Кронштадт и Санкт-Петербург. Расстояние до берега Финляндии составляет 40 километров, до Эстонии - 55.

В минувшую среду Западный военный округ (ЗВО) сообщил, что на Гогланде оборудованы пять вертолетных площадок. На острове оборудован командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливозаправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.

"Вертодром может принимать все типы транспортных и боевых вертолетов, находящихся на вооружении ЗВО", - говорилось в сообщении.

По данным штаба округа, вертолетные площадки были оборудованы на Гогланде в ходе тактико-специальных учений. За время их проведения экипаж вертолета Ми-26 доставил на остров из Санкт-Петербурга комплект металлических аэродромных плит, а также необходимую специальную технику.

"Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО произвели тренировочные посадки и взлеты с нового вертодрома", - сообщили в штабе ЗВО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, БАЗА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Эстонии удивлена критикой соседей ее встречи с Путиным Президент Эстонии собирается в Москву на открытие здания посольства после ремонта Путин пожелал Эстонии благополучия и успехов по случаю Дня независимости Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Эстония против строительства "Северного потока 2" - премьер Расходы Эстонии на обустройство границы с РФ составят 320 млн евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]