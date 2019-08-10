В МВД Киргизии расценивают беспорядки с участием сторонников Атамбаева как попытку помешать следствию

Массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 7-8 августа, были направлены на воспрепятствование следствию по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева, считают в МВД республики.

"В рамках досудебного производства по факту причастности бывшего президента к незаконному освобождению Азиза Батукаева Атамбаев трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД. Однако законные требования органов следствия были проигнорированы. Массовые беспорядки организованы для воспрепятствования следствию", - заявил в субботу "Интерфаксу" представитель пресс-службы МВД.

По его словам, следователь вынес постановление о принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого было поручено сотрудникам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Со стороны его (Атамбаева - ИФ) сторонников было оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Уголовные дела зарегистрированы по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК Киргизии", - отметили в ведомстве.

В МВД сообщили, что в рамках вышеуказанных уголовных дел допрошены девять сторонников Атамбаева, его советник Фарид Ниязов, а трое членов созданного в поддержку экс-президента Народного штаба задержаны и водворены ИВС Бишкека.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером в четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

По данным Минздрава Киргизии, всего за время столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 136 человек, 14 из них продолжают получать лечение.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

В пятницу на имущество Атамбаева был наложен арест, деятельность принадлежащего экс-президенту телеканала "Апрель" приостановлена.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против Атамбаева.