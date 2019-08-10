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КНДР могла испытать баллистические ракеты малой дальности, утверждают в Сеуле

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи считает, что КНДР утром в субботу вновь испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы считаем вероятность, что ракеты были вновь запущены, большой, поскольку КНДР этим летом проводит испытания, а Южная Корея и США проводят совместные учения", - приводит агентство выдержки из заявления комитета.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - отмечается в документе.

Южнокорейские военные полагают, что две ракеты были выпущены рано утром в северокорейском городе Хамхын.

Ранее в КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа. В Пхеньяне отметили, что запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи".

Южная Корея и США приступили в понедельник к совместным военным учениям, вызывающим недовольство КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]