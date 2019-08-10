В Азербайджане за день зафиксировано второе землетрясение в приграничном с Россией районе

Землетрясение магнитудой 3,4 баллов в приграничном с Россией Загатальском районе зарегистрировано Республиканским центром сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным РЦСС, толчки зарегистрированы в 14:00 по местному времени.

Ранее в субботу, РЦСС сообщило о подземных толчках магнитудой 4,9. По их данным землетрясение зарегистрировано на глубине 2 км в 11:35 по местному времени в Загатальском районе Азербайджана. Толчки в эпицентре ощущались до 6 баллов, в прилегающих районах 3-5 баллов.

Ранее грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу на территории Азербайджана в 30 км от границы с Грузией.

По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:35 по тбилисскому времени (10:35 мск) близ Сигнахского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались почти по всей Грузии, в том числе в Тбилиси.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ф.Исазаде