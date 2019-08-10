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Дальнее зарубежье 10.08.2019 17:30

Более 40 нелегалов спасены у берегов Ливии

Спасательное судно Ocean Viking подобрало более 40 иммигрантов в ходе операции у берегов Ливии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на организацию "Врачи без границ".

По данным изданий, большинство из спасенных нелегалов - выходцы из Судана, в том числе подростки.

Это стало второй операцией за последние сутки: накануне у ливийских берегов были спасены еще 85 иммигрантов.

В июле гуманитарные организации "Врачи без границ" и SOS Mediterranee возобновили операции по спасению нелегалов в Средиземном море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛИВИЯ, МИГРАНТЫ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]