Более 40 нелегалов спасены у берегов Ливии

Спасательное судно Ocean Viking подобрало более 40 иммигрантов в ходе операции у берегов Ливии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на организацию "Врачи без границ".

По данным изданий, большинство из спасенных нелегалов - выходцы из Судана, в том числе подростки.

Это стало второй операцией за последние сутки: накануне у ливийских берегов были спасены еще 85 иммигрантов.

В июле гуманитарные организации "Врачи без границ" и SOS Mediterranee возобновили операции по спасению нелегалов в Средиземном море.