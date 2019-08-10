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СНГ 10.08.2019 18:35

Токаев в послании к народу Казахстана 2 сентября предложит ужесточить наказания для наркоторговцев и педофилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 сентября выступит с посланием к народу республики.

"В послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности", - написал в субботу Токаев в твиттере.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]