Токаев в послании к народу Казахстана 2 сентября предложит ужесточить наказания для наркоторговцев и педофилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 сентября выступит с посланием к народу республики.

"В послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности", - написал в субботу Токаев в твиттере.