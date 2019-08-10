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Американский финансист Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме

Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, покончил с собой в тюрьме, сообщает в субботу американская газета USA Today.

Издание напоминает, что обвиняемый находился в тюрьме Манхэттена в ожидании суда. При этом ранее он уже пытался лишить себя жизни, находясь в заключении.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

8 июля Эпштейн не признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена. В обвинительном заключении утверждается, что он "сексуально эксплуатировал и подверг насилию десятки несовершеннолетних девушек".

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Тэги: США, ФИНАНСИСТ, СУИЦИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]