Экс-глава администрации Атамбаева арестован по обвинению в захвате заложников

Суд вКиргизиизаключил под стражу экс-руководителя аппарата президента республики Фарида Ниязова, подозреваемого в захвате заложников 7 августа во время столкновений сторонников Алмазбека Атамбаева и сотрудников спецназа "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Фарид Ниязов, обвиняемый в массовых беспорядках и захвате заложников, будет находиться под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 8 октября текущего года. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в суде.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБКиргизиипредпринял попытку силового задержания экс-президента, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органовКиргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером в четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

По данным МинздраваКиргизии, всего во время столкновений сторонников Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 136 человек, 14 из них продолжают получать лечение.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президентКиргизиирешением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

В пятницу на имущество Атамбаева был наложен арест, деятельность принадлежащего экс-президенту телеканала "Апрель" приостановлена.

Уголовные дела зарегистрированы по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УККиргизии".

В МВД сообщили, что в рамках вышеуказанных уголовных дел допрошены девять сторонников Атамбаева, его советник Фарид Ниязов, а также трое членов созданного в поддержку экс-президента Народного штаба задержаны и водворены ИВС Бишкека.

27 июня парламентКиргизиипринял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против Атамбаева.