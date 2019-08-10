В Баку на пляже утонули четверо детей 8-12 лет - МЧС

Четверо несовершеннолетних детей в возрасте 8-12 лет утонули в Каспийском море на территории бакинского поселка Нардаран, сообщают МЧС Азербайджана.

По информации ведомства, тела троих из них - Мансумы Джафаровой (2007 г.р), Алирзы Джафарова (2008 г.р) и Лейлы Джафарзаде (2011 г.р) извлечены из воды поисково-спасательной группой Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Ведутся поиски тела четвертого ребенка Зейнаб Джафарзаде (2009 г.р).

Ф.Исазаде