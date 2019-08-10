Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 10.08.2019 19:25

В Баку на пляже утонули четверо детей 8-12 лет - МЧС

Четверо несовершеннолетних детей в возрасте 8-12 лет утонули в Каспийском море на территории бакинского поселка Нардаран, сообщают МЧС Азербайджана.

По информации ведомства, тела троих из них - Мансумы Джафаровой (2007 г.р), Алирзы Джафарова (2008 г.р) и Лейлы Джафарзаде (2011 г.р) извлечены из воды поисково-спасательной группой Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Ведутся поиски тела четвертого ребенка Зейнаб Джафарзаде (2009 г.р).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕТИ, ПЛЯЖ, ГИБЕЛЬ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]