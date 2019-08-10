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СНГ 10.08.2019 22:12

Задержаны около 140 участников несогласованной акции в центре Москвы - полиция

Столичная полиция сообщает о задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]