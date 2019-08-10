Задержаны около 140 участников несогласованной акции в центре Москвы - полиция

Столичная полиция сообщает о задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице.