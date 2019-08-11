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Дальнее зарубежье 11.08.2019 09:12

Ким Чен Ын руководил пуском ракет нового типа - ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил пуском новой модели ракет, сообщает в воскресенье агентство ЦТАК.

По информации агентства, узнав о разработке такого оружия, Ким Чен Ын "распорядился немедленно его испытать", а перед пуском - осмотрел ракеты на полигоне.

В субботу в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что этот - баллистические ракеты малой дальности.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что получил письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, регулярно проводимые Северной Кореей в последние недели, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные учения

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]