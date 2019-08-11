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Происшествия 11.08.2019 09:40

В ДТП в центральном регионе Азербайжана пострадали 19 человек - Минздрав

Столкновение двух автобусов и легкового автомобиля на автотрассе в привело к гибели одного человека.

В ДТП на автомагистрали Кюрдемир-Ширван (центральный регион Азербайджана) пострадали 19 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

По информации ведомства, 10 пострадавших доставлены в Ширванскую центральную районную больницу (ЦРБ), остальные - Кюрдемирскую ЦРБ.

«В Кюрдемирской ЦРБ принято решение о транспортации малолетнего мальчика в Баку в Институт травматологии с ампутацией руки»,- отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что у двух женщин, доставленных в Ширванскую ЦРБ диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь»,- отметили в Минздраве.

Ф.Исазаде


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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]