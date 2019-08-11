В ДТП в центральном регионе Азербайжана пострадали 19 человек - Минздрав

Столкновение двух автобусов и легкового автомобиля на автотрассе в привело к гибели одного человека.

В ДТП на автомагистрали Кюрдемир-Ширван (центральный регион Азербайджана) пострадали 19 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

По информации ведомства, 10 пострадавших доставлены в Ширванскую центральную районную больницу (ЦРБ), остальные - Кюрдемирскую ЦРБ.

«В Кюрдемирской ЦРБ принято решение о транспортации малолетнего мальчика в Баку в Институт травматологии с ампутацией руки»,- отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что у двух женщин, доставленных в Ширванскую ЦРБ диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь»,- отметили в Минздраве.

Ф.Исазаде



