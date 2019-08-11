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Дальнее зарубежье 11.08.2019 10:59

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, предложила повстанцам перемирие и экстренный саммит - СМИ

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция потребовала от повстанцев из Южного переходного совета (ЮПС) Йемена оставить захваченные ими военные базы и другие объекты в Адене и вернуться на прежние позиции, пригрозив в противном случае военными действиями, сообщают СМИ.

"Мы призываем все подразделения и воинские формирования переходного совета (ЮПС) (...) немедленно вернуться на свои позиции и уйти с захваченных объектов", - заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

При этом Эр-Рияд выступил с предложением поведения экстренного саммита сторон для восстановления порядка, а также прекращения огня.

Повстанцы, как сообщают СМИ с места событий, ответили согласием на перемирие.

"Представитель Южного переходного совета подтвердил свою приверженность режиму прекращения огня, к которому призывает руководство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции", - говорится в распространенном заявлении Совета.

Как сообщалось, сепаратисты из ЮПС взяли под эффективный контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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Тэги: ЙЕМЕН, СЕПАРАТИСТЫ, КОАЛИЦИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]