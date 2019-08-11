МИД Украины протестует в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Крым, который в Киеве считают временно оккупированной территорией.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что "продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах".

"Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.

10 августа президент РФ Владимир Путин посетил международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки". Он приехал туда на мотоцикле "Урал" с коляской в компании "главы" Крыма Сергея Аксенова и врио "губернатора" города Михаила Развожаева.

Вместе с главой государства почетными гостями показа в субботу стали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский и другие.