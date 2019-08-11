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Экология 11.08.2019 12:44

Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы

Бакинская мэрия переходит на усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погодных условий в Баку и Абшеронском полуострове.

«Исполнительная власть Баку предупреждает население и гостей города. 11 августа в Баку на Абшеронском полуострове ожидается резкая смена погоды – сильный северо-западный ветер и кратковременные дожди»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ИВ Баку.

В этой связи, как отметили в ИВ, «все коммунальные и технические службы будут работать в усиленном режиме».

«Призываем граждан проявлять осторожность, не держать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности», - говорится в информации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ПОГОДА, УХУДШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]