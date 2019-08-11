Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы

Бакинская мэрия переходит на усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погодных условий в Баку и Абшеронском полуострове.
«Исполнительная власть Баку предупреждает население и гостей города. 11 августа в Баку на Абшеронском полуострове ожидается резкая смена погоды – сильный северо-западный ветер и кратковременные дожди»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ИВ Баку.
В этой связи, как отметили в ИВ, «все коммунальные и технические службы будут работать в усиленном режиме».
«Призываем граждан проявлять осторожность, не держать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности», - говорится в информации.
Ф.Исазаде
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