Третье за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в приграничном с Россией Загатальском районе, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.
По данным РЦСС, толчки зарегистрированы в 7:29 по местному времени на глубине 6 км. Землетрясение в прилегающих районах ощущалось в 3-5 баллов.
Как сообщалось ранее, в субботу РЦСС сообщило о подземных толчках магнитудой 4,9 и 3,4 баллов, зарегистрированных в 11:35 и 14:00 по местному времени соответственно.
Ф.Исазаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Гасанов выразил соболезнования Шойгу в связи с "трагической гибелью" специалистов Росатома и Минобороны РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Цех альтернативного топлива калужского завода LafargeHolcim вышел на проектную мощность
Сети кофеен Starbucks, "Шоколадница" и "Кофемания" увеличили выручку в 2018 г - СПАРК
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Стрельба в мечети в Осло была попыткой теракта, полагают следователи
Медведев разместил в соцсети видео о том, как живется щенку, которого подарил ему лидер Туркменистана
Сирийские войска освободили город на юге провинции Идлиб - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору