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Происшествия 11.08.2019 13:12

Третье за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в приграничном с Россией Загатальском районе, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным РЦСС, толчки зарегистрированы в 7:29 по местному времени на глубине 6 км. Землетрясение в прилегающих районах ощущалось в 3-5 баллов.

Как сообщалось ранее, в субботу РЦСС сообщило о подземных толчках магнитудой 4,9 и 3,4 баллов, зарегистрированных в 11:35 и 14:00 по местному времени соответственно.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]