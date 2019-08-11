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11.08.2019 14:08

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки между собравшимися на молитву мусульманами и полицией

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание "Джерузалем пост".

По данным издания, полиция была вынуждена вмешаться после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни. Для того, чтобы рассеять толпу, полицейские применяли светошумовые гранаты.

В результате беспорядков пострадавшие есть как среди мусульман, так и среди иудеев.

"Джерузалем пост" поясняет, что в дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Ид аль-адха совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В результате некоторые иудейские организации обратились к властям обеспечить им доступ на Храмовую гору. Однако полиция в целях безопасности запретила иудеям вход в святыню, где собрались более 80 тыс. мусульман, отмечающих Ид аль-адха.

Тем временем среди палестинцев ходили слухи о намерении израильских поселенцев взять штурмом мечеть Аль-Акса. Мусульман, собравшихся на Храмовой горе, призывали не расходиться и не позволить иудеям войти на ее территорию. Затем произошли столкновения между мусульманами и иудеями, пришедшими ко входу на Храмовую гору, а затем в беспорядки вмешалась полиция.

Храмовая гора - обнесённая высокими стенами прямоугольная площадь на восточной стороне Старого города Иерусалима. Священное место для приверженцев иудаизма и третье по святости - для мусульман. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. В настоящее время на территории горы расположены мусульманские культовые сооружения - мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]