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Дальнее зарубежье 11.08.2019 15:15

Сирийские войска освободили город на юге провинции Идлиб - СМИ

Правительственные силы Сирии взяли под контроль город аль-Хабит на юге провинции Идлиб, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные сирийской оппозиции.

Согласно утверждениям оппозиции, аль-Хабит стал первым городом в этом районе, занятым сирийскими войсками, с момента начала эскалации ситуации в регионе в апреле 2019 года.

СМИ отмечают, что аль-Хабит - одна из стратегически важных точек для наступления правительственных сил в Идлибе и плацдарм для продвижения к Хан-Шейхуну - одному из главных городов этой провинции.

СМИ также напоминают, что Дамаск лишился контроля над этим районом страны в 2015 году, и в настоящий момент Идлиб является основным оплотом оппозиции в Сирии.

На прошлой неделе сирийские власти объявили о прекращении огня в зоне деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. "Режим тишины" вступил в силу 2 августа.

Позднее командование вооруженных сил Сирии заявило о решении возобновить боевые операции в Идлибе из-за несоблюдения перемирия боевиками.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]