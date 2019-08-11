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СНГ 11.08.2019 16:30

Медведев разместил в соцсети видео о том, как живется щенку, которого подарил ему лидер Туркменистана

Четырехмесячный щенок пятнистого алабая, подаренный премьеру РФ Дмитрию Медведеву президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, чувствует себя прекрасно и обживается в Горках.

Щенок получил кличку Айк, рассказал Медведев на своей страничке "ВКонтакте", приложив видео разгуливающего по резиденции пса.

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова: это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", - написал Медведев.

На видео видно, что щенок, несмотря на свой маленький возраст, уже достаточно солидных размеров и почти достает главе правительства до колен. Судя по кадрам в соцсети, пес чувствует себя в резиденции вольготно: ему не только разрешено гулять по парку, но и заходить в кабинет главы правительства и в зал для больших заседаний.

Щенка породы пятнистый алабай президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Медведеву в конце мая этого года в Ашхабаде, куда премьер РФ приехал для участия в Совете глав правительств СНГ. К щенку прилагалась солидная родословная.

При первой встрече питомец сразу признал нового хозяина и улегся у ног Медведева.

Такой же подарок от президента Туркменистана уже есть и у президента РФ Владимира Путина. Щенка алабая Бердымухамедов подарил ему в 2017 году.

Премьер РФ рассказал в соцсетях о том, как поживает его новый питомец, перед тем, как в воскресенье вновь отправиться в Туркмению, где в городе Туркменбаши пройдет первый Каспийский экономический форум. "На полях" форума у Медведева запланированы переговоры с Бердымухамедовым.

Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая 31 мая. В качестве ответного подарка российский премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ПИТОМЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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