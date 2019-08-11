Стрельба в мечети в Осло была попыткой теракта, полагают следователи

Следствие рассматривает версию о попытке теракта в качестве основной в рамках расследования стрельбы в мечети в Осло, произошедшей в субботу, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на норвежскую полицию.
"Мы рассматриваем (случившееся - ИФ) как попытку совершения террористического акта", - заявил на пресс-конференции представитель полиции Руне Скьольд.
Он пояснил, что стрелок являлся сторонником крайне правых взглядов, настроенным против иммигрантов. Стрелок был известен полиции до инцидента в мечети, однако правоохранительным органам не были известны какие-либо сведения, которые указывали бы на его криминальное прошлое.
Полицейские попытались допросить задержанного, но он отказался отвечать на вопросы.
Вскоре после стрельбы в коммуне Берум была найдена мертвой женщина, связанная со стрелком. Полиция сочла обстоятельства ее смерти подозрительными и начала расследование.
Накануне мужчина, одетый в униформу, открыл стрельбу в мечети в Осло. Один человек получил огнестрельные ранения, нападавший был задержан.
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