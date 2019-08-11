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Дальнее зарубежье 11.08.2019 19:05

Пакистанский премьер обвинил Индию в намерении провести этнические чистки в Кашмире

Нынешняя политика Индии в Кашмире направлена против мусульман и преследует цель изменить этнический баланс в регионе, заявил в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Комендантский час, подавление (протестов - ИФ) и надвигающийся геноцид в точности воплощают в себе идеологию (индийской националистической организации - ИФ) "Раштрия сваямсевак сангх", вдохновленной идеологией нацистов", - написал он на своей странице в Twitter.

"Попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потворствовать так же, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене (в 1938 году - ИФ)?" - отметил премьер.

Имран Хан также выразил опасения, что "идеология индуистского превосходства "Раштрии сваямсевак сангх" в итоге приведет к репрессиям в отношении всей мусульманской общины Индии и к действиям против Пакистана.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией

В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди заявил в минувший четверг, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ИНДИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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