Бывшего главу ГКНБ Киргизии вызывают на допрос в МВД по делу о беспорядках в селе экс-президента Атамбаева

Бывший глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиль Сегизбаев будет допрошен Следственной службой МВД по делу о массовых беспорядках 7-8 августа в селе Кой-Таш, где укрывался экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах Киргизии.
"Сегизбаеву вручена повестка явиться в МВД по делу о массовых беспорядках, которые произошли 7-8 августа в селе Кой-Таш", - сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил, в каком качестве вызван Сегизбаев. "Скорее всего, он будет допрошен после праздников", - отметил источник.
11 августа в Киргизии празднуют традиционный для мусульман праздник Курман-айт (Курбан байрам). В связи с тем, что праздник выпал на выходной день, понедельник объявлен тоже выходным.
Сегизбаев занимал должность главы ГКНБ Киргизии с 2015 по 2018 годы.
7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.
По сообщениям киргизских СМИ, Сегизбаев находился в доме Атамбаева во время попытки спецназа задержать экс-президента. Бывший глава спецслужбы при штурме получил ранение резиновой пулей и ему там оказывали медпомощь.
Столкновения продолжились в четверг, 8 августа, при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.
Вечером 8 августа милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 человек, четверо были госпитализированы.
По данным Минздрава Киргизии, во время столкновений сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 136 человек, 14 из них продолжают получать лечение.
Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил "Интерфаксу", что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.
В минувшую пятницу на имущество Атамбаева был наложен арест, деятельность принадлежащего ему телеканала "Апрель" приостановлена.
Уголовные дела зарегистрированы по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК Киргизии".
В МВД сообщили, что в рамках вышеуказанных уголовных дел допрошены девять сторонников Атамбаева. Советник экс-президента, член политсовета Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Фарид Ниязов, а также трое членов созданного в поддержку бывшего главы государства Народного штаба задержаны. Решением суда они помещены в СИЗО-1 Бишкека до 8 октября текущего года.
27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против Атамбаева.
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