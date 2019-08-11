Во Флориде арестовали мужчину, грозившегося устроить стрельбу в Walmart

Правоохранительные органы американского штата Флорида арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона, приверженца идеи о превосходстве белой расы, который угрожал учинить стрельбу в торговом центре Walmart, сообщает американский телеканал ABC.
"Как кажется, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - заявили в департаменте законодательного надзора штата Флорида.
Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в фейсбуке о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".
ABC отмечает, что этот арест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.
В прошлую субботу, 3 августа, в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 22 человека и еще 26 человек получили ранения.
Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилья". Позднее, после задержания, Крузиус признался, что при совершении преступления им двигали расовые мотивы.
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